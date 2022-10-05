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    Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы с Туркменистаном на Каспии

    5 Октября 2022, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

    Как пояснил заместитель Премьер-Министра РК -министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя документ на пленарном заседании палаты, принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

    Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

    Как отмечено в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности , комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

    Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море совершен в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Туркменистан Каспийское море
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