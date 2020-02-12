Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Мажилис одобрил предоставление дипломатического иммунитета заместителям Генсека ОДКБ

    12 Февраля 2020, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Протокол подписан главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 8 ноября 2018 года в Астане. Изменения нацелены на повышение социальной защищенности заместителей Генерального секретаря Организации путем предоставления дипломатических привилегий и иммунитета в стране пребывания. Также в Соглашение вносятся изменения, направленные на приведение терминологии в соответствие с редакцией Устава ОДКБ. Понятие «полномочные представители» заменено на «постоянные и полномочные представители», «полпреды» на «постпреды». По состоянию на 11 февраля 2020 года уведомления о выполнении внутри государственных процедур поступили от Армении, Беларуси и Российской Федерации», – сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект.

    Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, что постоянные и полномочные представители ОДКБ будут принимать участие в работе постоянно действующего Совета ОДКБ, будут продвигать и защищать позиции своих государств. Также, по словам М.Тлеуберди, ожидается, что в 2021-2023 году одну из должностей заместителя Генерального секретаря ОДКБ займет представитель Казахстана, согласно ротации. Кроме того, начиная с 2023 года должность Генерального секретаря Организации тоже должна перейти к Казахстану.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК ОДКБ Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
    Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду