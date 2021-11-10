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    Мажилис одобрил поправки в законопроект по разграничению полномочий между правоохранительными органами

    10 Ноября 2021, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Асет Шындалиев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса, законопроект направлен на реализацию поручений Главы государства о внедрении трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования, а также по поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам.

    Законопроект направлен на оптимизацию правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности совершивших их лиц и справедливого судебного разбирательства.

    Принятие проекта закона позволит обеспечить качественно новый уровень степени защищенности прав и свобод человека, интересов общества и государства от общественно опасных посягательств и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

    Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Мажилис МВД РК
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