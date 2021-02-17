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    Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам туристской деятельности

    17 Февраля 2021, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» разработан в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и предусматривает:

    - определение понятия «приоритетные туристские территории» и предоставление инвестиционных преференций при создании объектов туристской деятельности на таких территориях;

    - разделение туроператорской деятельности на сферы выездного, въездного и внутреннего туризма;

    - субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при авиаперелете несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан.

    Данный законопроект одобрен в первом чтении 18 ноября 2020 года.

    В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

    - определение мер государственной поддержки и стимулирование развития туристской отрасли по субсидированию затрат туроператоров за привлечение иностранного туриста, возмещению части затрат при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности, строительстве объектов придорожного сервиса;

    - исключение перевода лицензии туроператорской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма на уведомительный порядок и сохранение за данным видом деятельности лицензирования;

    - исключение нормы по созданию управляющей компании для управления приоритетной туристской территорией;

    - перевод зачисления туристского взноса с республиканского бюджета в бюджеты городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения и наделение маслихатов компетенцией по утверждению ставок туристского взноса.

    Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    «В рабочую группу поступило 355 поправок комитетов и депутатов Мажилиса Парламента, которые рассмотрены на 32 заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях комитета с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, общественных объединений и экспертных организаций. Итоговая сравнительная таблица состоит из 135 принятых позиций. Всеми комитетами Мажилиса Парламента были представлены положительные заключения по данному законопроекту», - сообщил мажилисмен Альберт Рау.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Мажилис
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