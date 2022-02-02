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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам племенного животноводства

2 Февраля 2022 11:06
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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам племенного животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в области племенного животноводства в целях создания современной нормативной базы, обеспечивающей внедрение передового международного опыта в систему племенного животноводства», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Глава Минсельхоза РК добавил, что законопроектом предусматривается устранение противоречий, пробелов и коллизий в действующем законодательстве в сфере племенного животноводства.

Основные изменения и дополнения проекта закона предусматривают:

В понятийном аппарате термины приводятся в соответствие с принятым соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза.

«Это даст возможность реализации, согласованной (скоординированной) агропромышленной политики при проведении селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах Евразийского экономического союза», - пояснил Ербол Карашукеев.

В статье 10 система племенного животноводства Республики Казахстан дополняется республиканскими палатами в области племенного животноводства, физическими и юридическими лицами, осуществляющие разведение племенных животных, а также использующие племенную продукцию, бонитерами, техниками-осеменатороми, специалистами по трансплантации эмбрионов.

В республике для повышения эффективности в животноводстве предстоит повысить уровень генетического потенциала разводимых пород животных и совершенствования селекционно-племенной работы по ускорению темпов роста численности поголовья и повышения уровня продуктивности животных.

Подходы и методы работы по повышению генетического потенциала животных, применяемые до настоящего времени, не позволяли достичь желаемых результатов, в этой связи, статья 13 компетенция уполномоченного органа дополняется следующими полномочиями:

- разработка и утверждение правил проведения индексной оценки животных.

Введение индексной оценки необходимо для развития полезных признаков необходимых владельцу животного. Например, в мясном скотоводстве живая масса при рождении, живая масса при отъеме, а в молочном скотоводстве легкость отела;

- разработка и утверждение правил проведения молекулярной генетической экспертизы животных.

Проведение молекулярно-генетической экспертизы позволит дать точную информацию о происхождении племенного животного;

- разработка и утверждение правил проведения геномной оценки.

Внедрение геномной оценки позволит определять племенную ценность в раннем возрасте, снизить затраты на содержание животных, ставя на оценку лучших производителей, повысить интенсивность отбора производителей, повысить генетический прогресс и эффективность в каждой породе.

Законопроектом в статье 16-5 предусматривается усиление полномочий научно-исследовательских организаций Республики Казахстан сельскохозяйственного профиля. Они будут наделены функциями ведения информационной базы селекционной и племенной работы, также указанные организации совместно с уполномоченным органом будут участвовать в разработках новых нормативно правовых актов.

Также предусматривается новая статья 21-1 «Молекулярная генетическая экспертиза». В данной статье отражаются основные положения при проведении молекулярной генетической экспертизы, права и обязанности заказчика (владелец животного) и специализированной лаборатории.

Кроме того, для регламентации деятельности республиканских палат по племенному животноводству, законопроектом в статье 28-3 конкретизируются и расширяются полномочия республиканских палат, например, на законодательном уровне определяются сроки созыва членов республиканской палаты, созыв внеочередного собрания членов республиканской палаты и сроки полномочия председателя республиканской палаты.

Исполнительный орган республиканской палаты наделяется компетенцией по ведению реестра племенных животных и представлению его данных уполномоченному органу для включения в республиканский реестр племенных животных.

Ранее сообщалось, что председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы депутатского корпуса на предстоящий период.

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#Мажилис   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Животные  
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Автор:

Серик Сабеков

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