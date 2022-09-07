Мажилис одобрил поправки в конституционное законодательство по сокращению полномочий Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» и проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя документы на пленарном заседании Мажилиса, проектом Конституционного закона предусматривается внесение поправок в семь конституционных законов.

Проектом же закона предусматривается внесение поправок в 51 закон, в том числе в 15 кодексов.

«В целом законопроекты предусматривают поправки по семи основным направлениям. Первое, это поправки, касающиеся Президента. Законопроекты содержат поправки по сокращению отдельных полномочий Президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего Судебного Совета, сокращению так называемой «Президентской квоты» в Сенате Парламента, а также введению отдельных ограничений в период нахождения в должности Президента», - пояснил Канат Мусин.

Второе, как отметил глава минюста, это поправки, касающиеся Парламента. Законопроекты содержат поправки в части порядка формирования Палат Парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе и изменением порядка формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, имеется блок поправок по ряду новых полномочий Парламента согласно принятым поправкам в Конституцию.

Третье, это поправки, касающиеся Правительства. Правительство теперь, согласно принятым поправкам в Конституцию, наделяется полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона. Важно отметить, что, учитывая исключительность принятия таких актов, законопроекты предусматривают все возможные условия и требования для минимизации рисков необоснованного принятия таких актов.

Четвертое, это поправки, касающиеся выборного законодательства.

Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему.

Сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени.

Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата.

Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

Пятое, это поправки, касающиеся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тыс. до 5 тыс. членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тыс. до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с двух до трех месяцев.

Шестое, в части установления народной собственности в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, других природных ресурсов предлагается внести точечные поправки, аналогичные принятым поправкам в статью 6 Конституции.

Седьмое, это отдельные поправки, направленные на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормотворческого процесса и уточнение уровней регулирования норм, введение должности председателя маслихата.

«В целом принятие законопроектов обеспечит качественную реализацию проводимых политических реформ», - заверил Канат Мусин.