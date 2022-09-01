Мажилис одобрил документ касательно формирования кадрового состава ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроектом предусмотрены поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС) в части изменения срока трудовых договоров должностных лиц Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия), возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в Комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на 5-летние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников.

«Изменение срока трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами Комиссии (директора департаментов и их заместители), с 4-летнего на срок, не превышающий срок работы Коллегии Комиссии. На сегодня период работы должностных сотрудников Комиссии не привязан к периоду работы очередного состава Коллегии Комиссии. Данная ситуация вызывает сложности в работе Комиссии, когда директор или заместители директоров не успевают выполнить задачи поставленные перед ними новым членом Коллегии Комиссии в связи с истечением срока 4-летнего контракта». – сказал и.о. заместителя Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на пленарном заседании Мажилиса.

При этом, по его словам, назначение новых должностных лиц, а также полноценное вовлечение в ранее проводимую работу занимает определенное время. Данная норма позволит одномоментно обновлять должностной уровень Комиссии с приходом нового состава Коллегии Комиссии.

«Учет Комиссией результатов национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников. На сегодня департаменты Комиссии комплектуются сотрудниками на конкурсной основе, которые должны отвечать соответствующим квалификационным требованиям. Данная норма предполагает, чтобы Комиссия также кроме соответствующих квалификационных требований учитывала результаты национального квалификационного отбора проводимых в государствах-членах ЕАЭС», - отметил спикер.

Он пояснил, что национальный отбор позволяет регламентировать набор граждан Казахстана в Комиссии, и, следовательно, занятие штатной доли РК в ЕЭК (6.955% - 546 166,9 тыс. росс. рублей). Это позволит в целом повысить квалификацию казахстанской части сотрудников Комиссии в целом.

«Перевод сотрудников Комиссии с бессрочных трудовых договоров на 5-летние, с возможностью их продления по представлению курирующего члена Коллегии с учетом результатов аттестации. На сегодня в трудовых договорах сотрудников Комиссии не предусмотрены, какие-либо сроки завершения контракта трудовой деятельности в Комиссии. Реализация данной нормы позволит обновлять кадровый состав Комиссии, в том числе усилить представленность Казахстана, а также проводить ротацию представителей Казахстана в Комиссии», - сказал Серик Жумангарин.



