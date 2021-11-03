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    Мажилис обсудит документ по сотрудничеству Казахстана и ОАЭ в приоритетных отраслях

    3 Ноября 2021, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента рассмотрит законопроект «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал депутат Альберт Рау на пленарном заседании Мажилиса.

    Он отметил, что документ направлен на привлечение прямых иностранных инвестиций в энергетику, транспортно-логистическую, сельскохозяйственную сферы.

    Ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что импульс развитию возобновляемой и традиционной энергетики в нашей стране способно придать Межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    В свою очередь депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выразил уверенность, что развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, с Объединёнными Арабскими Эмиратами, выгодно нашей стране, так как способствует появлению новых предприятий, внедрению передовых технологий и созданию рабочих мест.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Арабские эмираты
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