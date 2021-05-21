Мажилис объявил о начале приёма заявок на премию журналистам «Парламент сөзі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис открывает приём заявок от журналистов на соискание премии за лучшее освещение законотворческой деятельности депутатов «Парламент сөзі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В текущем году премия Мажилиса для журналистов «Парламент сөзі», учреждённая по инициативе председателя палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году, проводится уже в пятый раз.

Особый формат работы в условиях пандемии, обновление депутатского корпуса – всё это не отразилось на открытости Мажилиса. Как и прежде, повестка Палаты насыщенная и содержит множество информационных поводов для представителей средств массовой информации.

Традиционно подведение итогов и объявление победителей премии состоится в канун профессионального праздника журналистов - Дня работников средств массовой информации.

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Мажилиса, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2020 г. по 15 июня 2021 года.

Победители будут определены в номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Заявки принимаются до 18 июня 2021 г.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.