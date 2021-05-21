+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мажилис объявил о начале приёма заявок на премию журналистам «Парламент сөзі»

21 Мая 2021 09:59
Поделиться:
Мажилис объявил о начале приёма заявок на премию журналистам «Парламент сөзі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис открывает приём заявок от журналистов на соискание премии за лучшее освещение законотворческой деятельности депутатов «Парламент сөзі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме
Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
Программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым  вышла в новом формате В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ» Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов

В текущем году премия Мажилиса для журналистов «Парламент сөзі», учреждённая по инициативе председателя палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году, проводится уже в пятый раз.

Особый формат работы в условиях пандемии, обновление депутатского корпуса – всё это не отразилось на открытости Мажилиса. Как и прежде, повестка Палаты насыщенная и содержит множество информационных поводов для представителей средств массовой информации.

Традиционно подведение итогов и объявление победителей премии состоится в канун профессионального праздника журналистов - Дня работников средств массовой информации.

К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Мажилиса, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2020 г. по 15 июня 2021 года.

Победители будут определены в номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.

Заявки принимаются до 18 июня 2021 г.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Мажилис  
Поделиться:
Новости по теме
Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
Программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым  вышла в новом формате
В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ»
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов
Популярное
1 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
2 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
3 В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
Читайте также
Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди журналистов «Nur Suńqar»
Президенты Казахстана и Таджикистана провели совместный брифинг для СМИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив