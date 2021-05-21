Мажилис объявил о начале приёма заявок на премию журналистам «Парламент сөзі»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис открывает приём заявок от журналистов на соискание премии за лучшее освещение законотворческой деятельности депутатов «Парламент сөзі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В текущем году премия Мажилиса для журналистов «Парламент сөзі», учреждённая по инициативе председателя палаты Нурлана Нигматулина в 2016 году, проводится уже в пятый раз.
Особый формат работы в условиях пандемии, обновление депутатского корпуса – всё это не отразилось на открытости Мажилиса. Как и прежде, повестка Палаты насыщенная и содержит множество информационных поводов для представителей средств массовой информации.
Традиционно подведение итогов и объявление победителей премии состоится в канун профессионального праздника журналистов - Дня работников средств массовой информации.
К номинированию на премию принимаются материалы о законотворческой деятельности Мажилиса, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2020 г. по 15 июня 2021 года.
Победители будут определены в номинациях за лучшие телевизионные, печатные, Интернет и радиоматериалы, а также за лучшие фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Кроме того, будет отмечен вклад в развитие парламентской журналистики в Казахстане.
Заявки принимаются до 18 июня 2021 г.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Мажилиса.
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
- Программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым вышла в новом формате
- Был под большим впечатлением от разговора с Касым-Жомартом Токаевым - Михаил Гусман
- Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди журналистов
- Начался прием заявок на участие в республиканском конкурсе среди журналистов «Nur Suńqar»
- Президенты Казахстана и Таджикистана провели совместный брифинг для СМИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана