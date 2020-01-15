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Мажилис назначил нового члена ЦИК

15 Января 2020 10:42
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Мажилис назначил нового члена ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Дауылбаев назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за его кандидатуру.

«В соответствии с Конституцией, каждая из палат Парламента назначает членов ЦИК. В связи с этим предлагаю кандидатуру Ерлана Сламхановича Дауылбаева. Он долгие годы работал в сфере юстиции, до этого работал и в ЦИК», - сообщил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Отметим, что в последние годы Ерлан Дауылбаев возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию. В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров добавил, что Ерлан Даулбаев имеет большой опыт работы в сфере юстиции и является юристом по образованию.


Фото: www.adilet.gov.kz
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Ключевые слова: Мажилис, Назначения,
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Автор:

Серик Сабеков

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