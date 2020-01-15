Мажилис назначил нового члена ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Дауылбаев назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за его кандидатуру.

«В соответствии с Конституцией, каждая из палат Парламента назначает членов ЦИК. В связи с этим предлагаю кандидатуру Ерлана Сламхановича Дауылбаева. Он долгие годы работал в сфере юстиции, до этого работал и в ЦИК», - сообщил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Отметим, что в последние годы Ерлан Дауылбаев возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию. В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров добавил, что Ерлан Даулбаев имеет большой опыт работы в сфере юстиции и является юристом по образованию.



