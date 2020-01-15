-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:11
-
Мажилис назначил нового члена ЦИК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Дауылбаев назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за его кандидатуру.
«В соответствии с Конституцией, каждая из палат Парламента назначает членов ЦИК. В связи с этим предлагаю кандидатуру Ерлана Сламхановича Дауылбаева. Он долгие годы работал в сфере юстиции, до этого работал и в ЦИК», - сообщил спикер палаты Нурлан Нигматулин.
Отметим, что в последние годы Ерлан Дауылбаев возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию. В свою очередь председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров добавил, что Ерлан Даулбаев имеет большой опыт работы в сфере юстиции и является юристом по образованию.
Фото: www.adilet.gov.kz
- Мажилисмены встретились с жителями Карагандинской области
- Назначен заместитель председателя Аэрокосмического комитета РК
- Средств на ремонт домов и лифтов не хватает в бюджете Петропавловска
- Прямая связь с избирателями: мажилисмены провели встречи в двух областях
- Главный тренер сборной Казахстана по футболу возглавил «Астану»
- Депутаты Мажилиса рассказали о своей работе карагандинским школьникам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана