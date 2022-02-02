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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию Соглашения о перемещении опасных отходов по территории ЕАЭС

2 Февраля 2022 12:39
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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию Соглашения о перемещении опасных отходов по территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На пленарном заседании палаты было отмечено, что Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Соглашение) совершено в Чолпон-Ате 9 августа 2019 года.

Соглашение регулирует отношения, связанные с трансграничным перемещением опасных отходов, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза (далее - государств-членов).

Трансграничное перемещение отходов через территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС, при перемещении с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, осуществляется в соответствии с положениями Базельской конвенции.

В государствах-членах осуществляются контроль и надзор за трансграничным перемещением отходов в соответствии с законодательством государств-членов, не допускается трансграничное перемещение отходов с целью их захоронения и (или) обезвреживания.

Трансграничное перемещение отходов осуществляется на основании заключения, выдаваемого компетентным органом по единой форме, утверждаемой Евразийской экономической комиссией.

Требования к порядку трансграничного перемещения отходов, не указанные в Соглашении, а также к перевозчику и порядку реализации мероприятий по предотвращению и устранению аварийных ситуаций, возмещению ущерба, причиненного здоровью человека и окружающей среде, определяются законодательством государств-членов.

Комитеты Мажилиса положительно оценили Соглашение.

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#Экология   #Мажилис   #ЕАЭС   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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