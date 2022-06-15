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    Мажилис досрочно прекратил полномочия Саясата Нурбека и Берика Абдыгалиулы

    15 Июня 2022, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис досрочно прекратил полномочия депутатов Саясата Нурбека и Берика Абдыгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указом Президента РК от 11 июня 2022 года за номером 919 депутат Мажилиса парламента Саясат Нурбек назначен министром. В этой связи ЦИК РК на ваше рассмотрение вносит представление в соответствии со статьей 52 Конституции РК пунктами 3,8 статьи 24 конституционного закона РК «О Парламенте и статусе его депутатов» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Саясата Нурбека», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

    «Саясат Нурбек назначен министром. На это министерство в настоящее время возлагаются большие задачи Главой государства. Желаем коллеге успехов на этой работе. И даже в стенах Парламента за непродолжительное время он внес солидный вклад в законодательную деятельность», - прокомментировал Ерлан Кошанов, поблагодарив нового министра.

    В ходе заседания депутаты досрочно прекратили полномочия и Берика Абдыгалиулы.

    В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов пожелал успехов новому министру и акиму Улытауской области.

    2 марта Саясат Нурбек стал депутатом Мажилиса.

    Указом Главы государства он был назначен министром науки и высшего образования.

    Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня акимом Улытауской области назначен Берик Абдыгалиулы.

    Ранее сообщалось , что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Регионы Казахстана Общество Улытауская область Миннауки и высшего образования РК
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