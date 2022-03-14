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    Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Зульфии Сулейменовой

    14 Марта 2022, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутата Зульфии Сулейменовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Парламента РК Сулейменова Зульфия Болатовна подала заявление о добровольном освобождении от исполнения обязанностей. В этой связи Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан вносит вашему вниманию рекомендацию в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Зульфии Сулейменовой в связи с ее обращением», - сказал член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов на пленарном заседании палаты.

    Депутаты проголосовали за такое решение. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов пожелал Зульфие Сулейменовой удачи в дальнейшей деятельности и поблагодарил за годы работы в Мажилисе.

    Автор:

    Серик Сабеков

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