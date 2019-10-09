Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис досрочно прекратил полномочия члена Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее решение одобрили депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что такое решение было принято по просьбе самой Зауреш Баймолдиной.

Баймолдина Зауреш Хамитовна родилась 15 января 1956 года в совхозе Кайнарский Новочеркасского района Акмолинской области. Член НДП Nur Otan (с 1999 года).

С 1985 года - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. С 1994 года - начальник отдела экономического законодательства, начальник управления регистрации юридических лиц, главного управления Министерства юстиции РК. С 1996 года - заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института.

С 2005 года - начальник управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды. С 2006 года - главный эксперт, главный инспектор отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК. С 2008 года - инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента РК. С 24 февраля 2012 года занимала должность заместителя министра юстиции Республики Казахстан. В 2017 году была избрана членом ЦИК РК.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008).