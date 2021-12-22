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    Мазар Байтайлак батыру установили в СКО

    22 Декабря 2021, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили мазар Байтайлак батыру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления культуры, архивов и документации, мазар расположен в пяти километрах от районного центра Акжарского района – села Талшык – где были захоронены останки батыра.

    «Байтайлак батыр (1695-1745 гг.) был предводителем рода Шеруши-Керей. Мужество и отвагу именитого батыра признавали Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Наурызбай бытыры. Абылай хан с высоким почтением и уважением относился к нему», - отметили в управлении.

    В 2019 году Центр по охране и использованию историко-культурного наследия занимался установлением достоверных исторических сведений о жизни Байтайлак батыра. Направляли запрос в Восточно-Казахстанское учреждение по охране историко-культурного наследия, доктору исторических наук Артыкбаеву. Благодаря полученным сведениям была идентифицирована личность батыра.

    Место захоронения Байтайлак батыра включено в Карту сакральных мест Северо-Казахстанской области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана Память
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