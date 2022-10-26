Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Майя Бекбаева награждена Золотой медалью ТЮРКСОЙ за фильм «Живая мишень», вышедший в эфире телеканала Jibek Joly

    26 Октября 2022, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский журналист, продюсер и автор более сотни документальных фильмов Майя Бекбаева награждена золотой медалью ТЮРКСОЙ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Султан Раев - генеральный секретарь ТЮРКСОЙ (TURKSOY) вручил мне золотую медаль организации за работу над документальным фильмом о Мухтаре Ауэзове «Живая мишень». TURKSOY планирует организовать показ фильма в странах тюркского мира, в том числе, в эфире турецкого TRT AVAZ. TURKSOY - это международная организация, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира. Ее основная цель - содействие духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов. Благодарю за высокую оценку! Көп рахмет!» - написала Майя Бекбаева.

    Проект «Наша история» является историческим, который рассказывает о жизни выдающихся казахстанских деятелей. До конца года героями цикла станут такие общественные и государственные деятели, как Ахмет Байтурсынов, Роза Багланова, Маншук Маметова - чьи юбилеи приходятся на 2022 и 2023 годы. Задача проекта - рассказать и показать то, потомками каких достойных людей являются казахстанцы.

    Фото: www.facebook.com/ Майя Бекбаева

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СМИ История Казахстана Видео ТЮРКСОЙ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске