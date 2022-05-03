Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте

    3 Мая 2022, 17:03

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба и МВД РК продолжают выявлять факты коррупции в рядах полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Департаментом Антикоррупционной службы по городу Шымкенту в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между Агентством по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел, совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции города Шымкента при получении взятки с поличным от подчиненных в размере 178 тыс. тенге за покровительство по службе изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы майор полиции Алимханов К. Он задержан.

    Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство. Зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тыс. тенге в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Также установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере 2 тыс. тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней. Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения - содержание под стражей. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Совместная работа Антикоррупционной службы и МВД по выявлению и пресечению фактов коррупции будет продолжена.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз