Майор полиции осужден и лишен звания за получение взятки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник полиции, признанный виновным в неоднократном мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в Алматы, лишен свободы на 5 лет и звания «майора полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районном суде №2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела.

«Приговором суда «Қ» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч. 3 п. 1,2,4, 28 ч. 4, 367 ч. 2 УК Республики Казахстан и в соответствии со ст. 58 ч. 1,3 УК Республики Казахстан ему назначено 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», - сообщили в пресс-службе горсуда.

В соответствии со ст. 49 ч. 1 УК Республики Казахстан осужденный лишен специального звания - «майор полиции».

Подсудимый будет отбывать наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Как пояснили в пресс-службе городского суда, в 2011 году подсудимый сотрудник полиции «Қ», занимая должность начальника поселкового отделения полиции, обманным путем получил от некого «С» 8000 долларов США для оказания содействия в выделении земельного участка в Алматинской области.

«В 2014 года «Қ», занимая должность заместителя начальника управления, обманным путем под предлогом поиска должника, получил от «Б» автомашину марки «Merсedes Benz E-280» и 5 000 долларов США. Также в 2020 году «Қ», занимая должность оперуполномоченного полиции, обманным путем, подстрекая потерпевшего к даче взятки должностным лицам, якобы для оказания содействия в избрании меры пресечения и вынесения мягкого приговора в отношении сына «М», получил от последнего денежные средства в сумме 7 000 долларов США и 150 000 тенге. Вырученные денежные средства «Қ» потратил на личные нужды, при этом какие- либо обязательства перед «С», «Б» и «М» не выполнил», - рассказали подробности дела в ведомстве.

В данное время данный приговор в отношении осужденного не вступил в законную силу.