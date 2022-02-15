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    Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области

    15 Февраля 2022, 17:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Органами финансового мониторинга выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «На территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40-тонных), в которых располагалось 1 173 единиц оборудования для майнинга.

    Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге», - сказано в сообщении ведомства.

    Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Специальная экономическая зона «Сарыарка» создана для производства различного оборудования, машин и техники, металлургической промышленности, строительства, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.

    Ранее о мерах по регулированию деятельности цифрового майнинга рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Карагандинская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Регионы Казахстана Караганда
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