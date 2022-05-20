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    Майнеры снова начали работать в Казахстане

    20 Мая 2022, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со вчерашнего дня майнерам снова разрешили работать. Однако условия по потреблению электроэнергии майнинговыми фермами все еще рассматриваются в Министерстве энергетики РК. А в случае возникновения дефицита электроэнергии их могут повторно отключить от электроснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Майнинг, как и любое другое бизнес-направление, имеет право на жизнь. Вопрос другой, сколько это должно стоить и во сколько должно обходиться. Когда начался дефицит, мы отключили всех майнеров. Потому что встал выбор между жизненно важными предприятиями, населением и майнерами. Мы отключились от майнеров. Они не работали буквально до вчерашнего дня весь этот период, пока мы не стали восстанавливать энергосистемы», - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане.

    Глава ведомства подчеркнул, что энергетическую систему в Казахстане нужно не просто «латать, но серьезно модернизировать». И пока в стране не появится новая станция генерации электроэнергии, в министерстве рассматривают разные варианты для условий работы таких потребителей, как майнеры.

    Предлагается перевести их на потребление дорогой импортной электроэнергии, либо на электроэнергию от возобновляемых источников энергии, которая также стоит дороже. Также есть вариант подключить майнеров к станциям, которые вырабатывают электроэнергию на природном газе, тогда майнинговые фермы будут платить за природный газ реальную стоимость.

    «Если возникает ситуация, когда энергетическая система начинает испытывать дефицит, у нас всегда есть право опять отключить майнеров», - добавил Б. Акчулаков.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают увеличение налоговой нагрузки для майнеров. Одно из предложений – привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК Криптовалюта
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