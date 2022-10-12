Майнеров обяжут платить налоги – законопроект одобрили в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инициированный депутатами Законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект закона, который будет регулировать деятельность майнеров - инициатива самих мажилисменов. По словам руководителя рабочей группы Екатерины Смышляевой, законопроекты разработаны по поручению Главы государства из-за проблем правового регулирования цифрового майнинга. Их главная цель – создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов.

«Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана. До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», - заявила Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

Частью экономики становятся также майнинг пулы. Деятельность майнеров и майнинг пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифровизации, а этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Так исключаются риски для финансовой системы Казахстана, ведь криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, ее оборот запрещен. В создаваемой экосистеме в рамках МФЦА появится новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи.

Предлагается внедрить особый порядок регулирования оборота необеспеченных цифровых активов, включая их выпуск и обмен, а также определить порядок взаимодействия майнинговых компаний с Международным финансовым центром на этапе конвертации криптовалюты. В законопроекте закрепляются виды обеспеченных цифровых активов и определяется порядок их оборота, что ранее не было закреплено в законодательстве Казахстана.

Одно из главных прогрессивных новшеств – налогообложение майнеров, которые до настоящего времени находятся вне налогового поля. Система налогообложения криптоиндустрии будет состоять из нескольких этапов: НДС при ввозе оборудования, плата за лицензию, плата за цифровой майнинг на киловатт, корпоративный подоходный налог с полученного вознаграждения, корпоративный подоходный налог с пула, плата с обмена на криптобиржах.

Проект разрабатывался Комитетом по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса с привлечением государственных органов и широкого круга экспертов. Новый законопроект затрагивает также Налоговый и Административный кодексы, законы «О разрешениях и уведомлениях» и «Об информатизации», а также Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана». Проект успешно прошел первое чтение, работа над ним в Мажилисе продолжается.

Фото: inbusiness.kz