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    • Майк Тайсон обвинил компанию Hulu в краже истории его жизни для сериала

    8 Августа 2022 11:57

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Легенда бокса Майк Тайсон выступил с резким заявлением. Он обвинил стриминговый сервис Hulu, принадлежащий компании Disney, в краже истории его жизни для создания сериала о нем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

    Майк Тайсон опубликовал в Instagram пост: «Не позволяйте Hulu одурачить вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Они украли историю моей жизни. Я просто чернокожий, которого они могут продать на аукционе».

    Чемпион в супертяжелом весе выразил свое недовольство тем, что Hulu не заплатили ему и не посоветовалась с ним для обеспечения точности его автобиографии.

    Продюсеры Hulu защитили свой проект, заявив, что сериал не выносит моральных суждений о Майке Тайсоне и просто представляет его жизнь как честную историю.

    Исполнительный продюсер Карин Гист сообщил, что они просто хотели рассказать непредвзятую историю и позволить зрителям самим решать, что они думают или чувствуют о главном герое.

    Майк Тайсон критиковал Hulu с тех пор, как в феврале 2021 года был анонсирован лимитированный сериал о жизни боксера с Тревантом Роудсом в главной роли. Сериал дебютирует на экранах 25 августа.


    Фото:breitbart.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Мировые новости
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