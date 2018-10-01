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Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

12 Октября 2018 19:38 139
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Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Западном Казахстане открыли мавзолей Таксайской принцессы, передает МИА «Казинформ».

Расположенный близ села Долинный Теректинского района курганный комплекс Таксай является одним из 7 объектов, относящихся к священным местам Казахстана.

Здесь в ходе археологических работ Западно-Казахстанского центра истории и археологии в 2012 году был обнаружен комплекс из 4 курганов, получивших позже название «Таксайский курганный комплекс». По словам научного сотрудника данного центра, руководителя раскопок Яны Лукпановой, здесь было обнаружено погребение знатной женщины сарматского периода, полностью увешанной золотом высшей пробы - «Алтын ханшайым». Общий вес золотых изделий составил около 3 кг. Даже платье сарматской принцессы было прошито золотыми нитями. Богатство и сложность погребального обряда подтверждают высокий статус женщины.

Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

В исследовании воистину сенсационной находки принимали участие зарубежные специалисты, реконструкцией занимались казахстанские ученые-реставраторы под руководством Крыма Алтынбекова. После чего «Алтын ханшайым» была доставлена в Астану в Национальный музей РК.

Высота мавзолея составляет 7 метров, ширина - 4 метра. 

Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

В открытии комплекса приняли участие заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов и аким Теректинского района Адил Жоламанов.

Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: История Казахстана, Западно-Казахстанская область, Рухани жаңғыру,
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