Мавзолей Таксайской принцессы открыли в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Западном Казахстане открыли мавзолей Таксайской принцессы, передает МИА «Казинформ».

Расположенный близ села Долинный Теректинского района курганный комплекс Таксай является одним из 7 объектов, относящихся к священным местам Казахстана.

Здесь в ходе археологических работ Западно-Казахстанского центра истории и археологии в 2012 году был обнаружен комплекс из 4 курганов, получивших позже название «Таксайский курганный комплекс». По словам научного сотрудника данного центра, руководителя раскопок Яны Лукпановой, здесь было обнаружено погребение знатной женщины сарматского периода, полностью увешанной золотом высшей пробы - «Алтын ханшайым». Общий вес золотых изделий составил около 3 кг. Даже платье сарматской принцессы было прошито золотыми нитями. Богатство и сложность погребального обряда подтверждают высокий статус женщины.





В исследовании воистину сенсационной находки принимали участие зарубежные специалисты, реконструкцией занимались казахстанские ученые-реставраторы под руководством Крыма Алтынбекова. После чего «Алтын ханшайым» была доставлена в Астану в Национальный музей РК.

Высота мавзолея составляет 7 метров, ширина - 4 метра.





В открытии комплекса приняли участие заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов и аким Теректинского района Адил Жоламанов.





Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Біржанқызы