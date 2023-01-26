Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Международным фондом тюркской культуры и наследия презентована фотовыставка под названием «Культурное наследие тюркского мира XIX века» в стамбульском дворце Йылдыз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили организаторы, для выставки были отобраны 75 фотографий из коллекции Дворца Йылдыз, сделанные в период правления османского султана Абдулхамида II. Примечательно, что это собирание является одним из самых богатых фотоархивов в мире, включающим в себя 918 альбомов и 36 585 фотографий.

В фотографиях запечатлены многовековые образцы архитектуры в географических регионах, простирающихся от Самарканда до Эдирне. Сегодня эти образцы внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них есть материально-культурные памятники Самарканда, Бухары, Коканда, Хивы, а также Дворец Ширваншахов в Баку, первая построенная в Анатолии мечеть Абу Манучехра в Карсе, мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане и Айша-Биби в Аулие-ата, а также памятники Стамбула, Коньи, Ашхабада и многих других городов.

Внимание гостей привлекла презентация книги «Тюркское культурное наследие в Османских архивах», изданная Международным фондом тюркской культуры и наследия.

По словам президента Фонда Гюнай Эфендиевой, эта фотоколлекция –

особый взгляд на тайны городов стран-членов и наблюдателей Фонда.

«Это яркое свидетельство, показатель градостроительной культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, сложившейся с древних времен. Это открытие отличительных особенностей архитектурных образцов, принадлежащих тюркскому миру, а также оживление культурного наследия», - поделилась она.

Как отметил заместитель председателя правления национальных дворцов Аднан Гайхан, коллекция фотографий Дворца Йылдыз является не только источником знаний о древней Османской империи и мире в целом, но и ценным сокровищем для тюркских народов и всеобщим культурным наследием.

Участники выставки подчеркнули, что искусство фотографии пережило золотой век во времена султана Абдул-Хамида II. А сам Дворец Йылдыз имеет большую коллекцию фотографий, отражающих культурное наследие различных стран мира, в том числе и тюркской исламской цивилизации, сохранившей испокон веков общую историю, язык, религию, культурные ценности и традиции.



