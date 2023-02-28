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    Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области

    28 Февраля 2023, 10:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением главы региона Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Мавр Ергалиевич Абдуллин родился в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-менеджер».

    Трудовую деятельность начал в 1990 году в Уилской районной организации ДЭУ-40. Занимался частным предпринимательством в Уилском районе. Работал заведующим Уилским районным отделом культуры, заместителем акима Уилского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области.

    С 2012 по 2015 год был акимом Уилского района Актюбинской области. Позже работал акимом Алгинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, акимом г. Актобе.

    С 2023 года по настоящее время - советник акима Актюбинской области по вопросам сельского хозяйства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Акимат Назначения
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