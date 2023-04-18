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    Маузер 1896 года выпуска сдали в полицию в Атырау

    18 Апреля 2023, 00:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атырау во время акции по сдаче оружия принес в полицию выпущенный в Германии в 1896 году Маузер С96, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе акции по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в отдел административной полиции пришел житель города? 1988 года рождения. Он передал немецкий пистолет Mauser C96 1896 года выпуска. Маузер C96 - самозарядный пистолет, разработанный в Германии в 1896 году. Использовался во времена Первой и Второй мировых войн»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Фото: департамент полиции

    Как рассказал мужчина, сдавший пистолет, он нашел его год назад в песке при выпасе скота в Исатайском районе.

    «Сдавшему Маузер положено вознаграждение в размере 100 месячных расчетных показателей», - сообщил старший инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия отдела административной полиции управления полиции города Атырау Ренат Сисенов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК
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