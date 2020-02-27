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Маулен Ашимбав: Любые попытки дискредитации граждан будут жестко пресекаться

27 Февраля 2020 11:25
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Маулен Ашимбав: Любые попытки дискредитации граждан будут жестко пресекаться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мир и согласие являются и будут оставаться ключевыми приоритетами для государства. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Возможно, на второй план могут уходить какие-то другие цели, задачи. Но для государственных органов именно сохранение межэтнического согласия, мира, общественной безопасности всегда будет ключевой задачей, на реализацию которой будут направляться все имеющиеся ресурсы государства. Много задач в стране, много проблем в стране. В то же время мы понимаем, что мир и согласие являются главными факторами нашего развития и безопасности наших граждан», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики в Казахстане в Нур-Султане.

Как отметил Маулен Ашимбаев, сфера межэтнических взаимоотношений будет оставаться в центре государственной политики.

«Незыблемыми конституционными нормами остаются недопустимость дискриминации граждан Казахстана по признакам языка, религии или социального положения. Любые попытки дискредитации наших граждан, в том числе, по этническому критерию, будут жестко пресекаться соответствующими органами», - подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента.

Ранее Маулен Ашимбаев высказал свое мнение по поводу конфликта в Кордае, отметив необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество, События в Кордае,
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Акбота Кузекбай

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