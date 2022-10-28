Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение реформ – ключевой приоритет работы Сената

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев принял участие в работе 54 пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев сказал, что на площадке Межпарламентской Ассамблеи рассматриваются актуальные вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономических отношений, углубления культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

«Идет плодотворное обсуждение совместных ответов на вызовы современного мира. Все эти вопросы рассматриваются конструктивно, доверительно и с уважением национальных интересов наших стран. Наша общая задача – продолжить развитие Межпарламентской Ассамблеи, которая является важным фактором укрепления всестороннего сотрудничества и диалога на пространстве СНГ», - сказал Председатель Сената.

Спикер проинформировал коллег-парламентариев из стран СНГ об общественно-политических преобразованиях, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

«На следующей неделе Сенат Парламента Казахстана рассмотрит пакет конституционных законов, направленных на реализацию обновленной Конституции. Важнейшая цель проводимых в Казахстане реформ – усиление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. Все реализуемые реформы работают на формирование новой политической модели в нашей стране, которая соответствует запросам и интересам наших граждан», – акцентировал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что законодательное обеспечение политических и экономических реформ является ключевым приоритетом Сената Парламента Казахстана на современном этапе. Участники пленарного заседания МПА СНГ высоко оценили проводимые в стране реформы, подчеркнув, что поступательное развитие Казахстана имеет большое значение для дальнейшего развития всего региона.

Также на полях мероприятий МПА СНГ Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч с руководителя палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.

Ранее сообщалось, что 27-28 октября в Самарканде проходят мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.