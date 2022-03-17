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    Маулен Ашимбаев высказался по поводу создания новых областей

    17 Марта 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался по поводу создания новых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сути создание Абайской, Улытауской, Жетысуской областей является ярким примером нашего роста как нации», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

    Спикер Сената комментируя Послание Главы государства, отметил, что при этом квота Ассамблеи народа Казахстана передается из Мажилиса в Сенат.

    «Это решение, безусловно, повысит наш потенциал в плане укрепления общественного согласия и сотрудничества. Президент предложил новые реформы, касающиеся порядка принятие законов. Они полностью соответствуют процессам, которые сейчас происходят в нашей республике. Все это делается для повышения эффективности работы Парламента. Таким образом Глава государства поставил окончательную точку в различных дискуссиях в обществе, касающихся работы Парламента, в том числе Сената», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Регионы Казахстана Маулен Ашимбаев Новый Казахстан Послание Президента РК-2022
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