Маулен Ашимбаев высказался по поводу создания новых областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался по поводу создания новых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сути создание Абайской, Улытауской, Жетысуской областей является ярким примером нашего роста как нации», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Спикер Сената комментируя Послание Главы государства, отметил, что при этом квота Ассамблеи народа Казахстана передается из Мажилиса в Сенат.

«Это решение, безусловно, повысит наш потенциал в плане укрепления общественного согласия и сотрудничества. Президент предложил новые реформы, касающиеся порядка принятие законов. Они полностью соответствуют процессам, которые сейчас происходят в нашей республике. Все это делается для повышения эффективности работы Парламента. Таким образом Глава государства поставил окончательную точку в различных дискуссиях в обществе, касающихся работы Парламента, в том числе Сената», - добавил Маулен Ашимбаев.