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    Маулен Ашимбаев высказался о задачах, поставленных Президентом

    20 Апреля 2023, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев обозначил задачи, исходящие из поручений Главы государства, которые накануне Касым-Жомарт Токаев поставил на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Председатель Палаты призвал Мажилис и Правительство консолидировать усилия вокруг их реализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «В ходе совещания Глава государства обратил внимание Правительства и местных госорганов на первоочередные проблемы каждого региона. Сенат готов совместно с Мажилисом и Правительством принять необходимые законодательные решения для реализации задач, поставленных Президентом страны. Также мы должны руководствоваться указанными задачами в ходе работы и учитывать их при реализации Плана деятельности Сената», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Также сенаторы сегодня ратифицировали Соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Во время обсуждения ситуации на границе, сенаторы подняли вопрос с периодически возникающими пробками на таможенных постах. На что представители Министерства финансов парировали, что проблем на таможне нет.

    «Есть вопросы по линии таможни: то, что стоят грузы, люди часами ожидают, чтобы свой груз перевести. Там могут быть и скоропортящиеся продукты, особенно в летнее время - это очень актуально. В письменной форме на этот вопрос ответьте, всю необходимую информацию предоставьте о том, как обеспечивается работа со стороны таможенных органов. В ближайшее время наши депутаты поедут в регионы, посетят таможню, и мы проверим ту информацию, которую вы нам будете предоставлять», - усомнился в оптимизме таможенников Спикер Сената.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Маулен Ашимбаев
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