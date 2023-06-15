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    Маулен Ашимбаев выразил соболезнования семьям и близким погибших при пожаре в области Абай

    15 Июня 2023, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования семьям и близким погибших при пожаре в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что в области Абай сложилась непростая ситуация. К сожалению, в результате катастрофического пожара погибли люди. В связи с этим, мы начали эту неделю с общенационального траура. Глава государства Касым-Жомарт Токаев специально посетил регион и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию помощи семьям погибших. В целом работы по тушению пожара и другие мероприятия в этом направлении находятся под непосредственным контролем президента. Еще раз выражаем соболезнования семьям и близким погибших от имени Сената», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

    Ранее сообщалось, что объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара в области Абай.

    Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все полученные от сбора средства пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Сенат Маулен Ашимбаев Абайская область Пожар в области Абай
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