Маулен Ашимбаев встретился со спикером Кнессета Израиля

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов прибыл с визитом в Государство Израиль, где встретился со спикером Кнессета Амиром Охана. Стороны обозначили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран по различным направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Приветствуя спикера Кнессета, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на важности дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества и обозначил свое видение развития взаимодействия между Парламентами в сфере законотворчества в предстоящий период.

«Неотъемлемой частью двусторонних отношений является сотрудничество между Парламентом Казахстана и Кнессетом Израиля. Нам интересен ваш опыт законотворческой работы, в том числе в области правового обеспечения социально-экономического и инновационного развития, осуществления парламентского контроля. Мы заинтересованы в обмене опытом в этих и иных сферах. Практическим шагом в этом направлении могло бы стать установление рабочих контактов между профильными комитетами Сената и Кнессета, а также между депутатами из состава групп дружбы», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны также обсудили результаты масштабной политической модернизации, реализуемой в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В свою очередь, спикер Кнессета Амир Охана высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям.

Также Маулен Ашимбаев отметил значительный потенциал в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое значение спикер Сената придал вопросу привлечения прямых иностранных инвестиций.

«По инициативе Главы государства Казахстан проводит масштабные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики. Ведется целенаправленная работа по созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов. Мы заинтересованы в совместных проектах, прежде всего, в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, медицины. Казахстан занимает девятое место в мире по территории. Нам нужны новые технологии для освоения этой территории и развития сельского хозяйства», – резюмировал председатель палаты.

Обсудили собеседники и опыт Израиля в вопросах строительства опреснительных установок, систем контроля и цифрового учета воды, развития водного хозяйства. Для изучения практической стороны вопроса казахстанские парламентарии ознакомилась с работой израильской государственной компании, снабжающей Израиль питьевой водой и управляющей водопроводной сетью по всей стране.