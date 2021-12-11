Маулен Ашимбаев встретился с жителями Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во время встречи с жителями и молодежью Жетысу спикер Сената рассказал об основных этапах становлении независимого Казахстана и достижениях страны за 30 лет. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за эти годы Казахстану удалось окончательно оформить свою государственную границу, а также сформировать и укрепить новую экономическую систему и государственные институты.

« Благодаря историческому решению Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна построила новую столицу. Возведение главного города Казахстана оказало мультипликативный эффект на экономику страны в целом. Сегодня город Нур-Султан придаёт мощный импульс развитию различных сфер и регионов «, - сказал спикер Сената.

Алматинская область – регион в числе активно развивающихся в период Независимости. Маулен Ашимбаев отметил, что за этот период значительно повысилось благосостояние жителей области. Были построены крупные предприятия и благодаря этому появились тысячи рабочих мест.

Председатель Сената отметил, что на данном этапе модернизационная повестка Президента страны Касым-Жомарта Токаева придает новый импульс развитию страны, реализуются системные политические, социальные и экономические реформы.

« Глава государства принял ряд важных решений, способствующих модернизации политической системы нашей страны. Особое внимание уделяется развитию социальной сферы. Серьезно увеличилась заработная плата учителей, работников медицины и культуры. Повысился статус педагогов. Укрепилась законодательная база по поддержке людей с особыми потребностями. Продолжается диверсификация экономики «, - подчеркнул спикер Сената.

В ходе торжественного мероприятия также выступил и аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Он отметил, что День Независимости стал ярким символом государственности и единства нашего народа.

«За годы Независимости благодаря масштабным инициативам Елбасы, проводимым реформам появились значительные возможности для развития. Этот курс уверенного движения вперёд продолжает Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сегодня наша главная задача - дальнейшее укрепление Независимости, это священный долг молодого поколения. Свой вклад в общее дело своим ежедневным трудом вносит каждый гражданин страны, тем самым храня нашу Независимость и увеличивая её достижения, - отметил аким области Канат Бозумбаев.

Представителям области, внесшим особый вклад в развитие страны и региона председатель Сената и аким области от имени Президента страны, вручили государственные награды, поздравив жителей Жетысу с 30-летием Независимости.

В тот же день Маулен Ашимбаев посетил плавательный бассейн, Дом студентов Жетысуского университета им. И.Жансугурова и побеседовал с ровесниками Независимости. В ходе встречи с молодежью он отметил, что всё сделанное за 30 лет суверенитета направлено в первую очередь на поддержку подрастающего поколения. А дальнейшая защита Независимости и её укрепление – самая главная задача для каждого казахстанца, при этом особая ответственность возлагается именно на молодежь.

«К 2050 году наша страна поставила себе цель - войти в число 30 самых развитых стран мира. На этом пути большая роль отводится новому поколению Казахстана. Для достижения поставленной цели молодежи нужно упорно трудиться и таким образом вносить свой вклад в укрепление Независимости страны. Мы уверены, что вы с честью выполните эту задачу» , - отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к ровесникам Независимости.