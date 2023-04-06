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    Маулен Ашимбаев встретился с вице-спикером палаты Парламента Индонезии

    6 Апреля 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с заместителем председателя Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Ноно Сампоно. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Приветствуя Ноно Сампоно, Маулен Ашимбаев отметил символичность встречи, которая проходит в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Индонезией. Председатель Сената подчеркнул важность усиления взаимодействия как на межпарламентском уровне, так и в рамках международных организаций.

    «Мы заинтересованы в развитии межпарламентского сотрудничества с Индонезией. Стоит отметить, что делегация депутатов Индонезии уже посещала Астану для изучения казахстанского опыта проведения конституционных реформ и их законодательного обеспечения. Думаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших Парламентов. Важно укреплять взаимодействие и в рамках международных организаций, таких как Межпарламентский союз, Азиатская Парламентская Ассамблея. Уверен, что нынешний визит придаст новый импульс усилению межпарламентского взаимодействия между нашими странами», – отметил Маулен Ашимбаев.

    Председатель Сената также подробно проинформировал индонезийских коллег о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. Вместе с тем, они уделили внимание и вопросам расширения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Обменялись стороны и мнениями касательно переноса столицы Индонезии в город Нусантара, отметив положительный опыт Казахстана в этом направлении.

    Со своей стороны, Ноно Сампоно поблагодарил Маулена Ашимбаева за проведение встречи и выразил заинтересованность его страны в укреплении контактов и усилении межпарламентского взаимодействия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Индонезия Маулен Ашимбаев
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