Маулен Ашимбаев встретился с вице-президентом Вьетнама

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Приветствуя вице-президента Вьетнама, Спикер Сената выразил признательность за участие делегации этой страны в VI саммите СВМДА, проходящего в эти дни в столице Казахстана. Маулен Ашимбаев поблагодарил высокую гостью за оказанную Вьетнамом поддержку VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором активное участие приняли представители Совета правления Вьетнамской буддийской сангхи.

Маулен Ашимбаев также отметил высокую динамику развития взаимоотношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам, сложившуюся за 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

«С удовлетворением хотел бы отметить сложившийся высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом. Мировое сообщество постепенно выходит из пандемии, и динамика деловых контактов возрастает. В этой связи мы могли бы активно поработать и по углублению межпарламентского сотрудничества в предстоящий период «, – подчеркнул Спикер.

Кроме того, в ходе встречи Маулен Ашимбаев проинформировал вице-президента Вьетнама о проводимых в стране по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева масштабных политических реформах, которые направленны на модернизацию политической, экономической и социальной сфер страны. Спикер акцентировал внимание участников встречи на главном внутриполитическом событии этого года – выборах Президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября и станут своеобразной перезагрузкой политической системы страны.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан подчеркнула важность укрепления международного сотрудничества наших стран и дальнейшего усиления торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма.





Фото: пресс-служба Сената Парламента РК







