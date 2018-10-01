Маулен Ашимбаев встретился с творческой интеллигенцией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках системной модернизации собственной деятельности ведущая политическая сила страны приступила к реализации ряда крупных проектов. Один из них «Работа с творческой интеллигенцией». По задумке партийцев, проект призван поддержать инициативы писателей, поэтов, акынов-импровизаторов и других творческих людей. Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев встретился с представителями творческой интеллигенции, чтобы обсудить с ними реализацию нового Послания Главы государства и программы модернизации общественного сознания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Программа «Рухани жаңғыру» - это идеологическая платформа «Нұр Отана», об этом на прошедшем заседании Политсовета говорил Председатель партии Нурсултан Назарбаев. Реализация программы модернизации общественного сознания находится на постоянном контроле партийцев, как на центральном, так и на региональном уровнях.

В новом Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства подчеркнул, что «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе. Елбасы поручил не только продолжить эту программу, но и наполнить ее новым содержанием и направлениями. Для обсуждения этой задачи, поставленной Главой государства перед обществом, партийцы совместно с представителями творческой интеллигенции намерены предпринять конкретные меры и реализовать несколько проектов.

Во встрече приняли участие члены Союза писателей во главе с председателем правления Улыкбеком Есдаулетом, глава Республиканского совета «Мирас» Бекболат Тлеухан, драматург Толен Абдиков, акын Бауыржан Карагызулы, писатель Алдан Смайыл, мажилисмен Сауытбек Абдрахманов, руководство партии и представители СМИ.

В ходе мероприятия было обсуждено сотрудничество в области реализации программы «Рухани жаңғыру». В частности, речь шла о проведении совместных мероприятий, направленных на стимулирование развития казахской литературы и поэзии путем пропаганды творчества современных писателей и поэтов.

Как отметил Маулен Ашимбаев, партия «Нұр Отан» как ведущая политическая сила страны готова оказать полную поддержку творчеству писателей, поэтов и драматургов. Он также подчеркнул, что представителям интеллегенции, также как и всем казахстанцам, уже в ближайшее время необходимо активно подключиться к работе по реализации, разъяснению и общественному мониторингу основных положений Послания.

«Вам известно, что в своем Послании Глава государства поднял наиболее актуальные социальные вопросы населения и предложил пути их решения. Среди них улучшение качества жизни, обеспечение жильем, решение проблем ЖКХ, ограничение роста тарифов, ремонт дорог и усиление общественной безопасности. Можно с уверенностью сказать, что меры, предусмотренные в документе, носят не ситуативный, а системный характер. Все они имеют стратегическое значение для развития страны. Партия как опора Елбасы займется разъяснением Послания среди населения, реализацией его основных направлений, а также общественным мониторингом за исполнением поручений Главы государства, - подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

С целью объединения усилий по реализации Послания Президента и программы «Рухани жаңғыру» партия «Нұр Отан» и Союз писателей подписали меморандум о сотрудничестве. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что партия планирует построить работу с творческим объединением по четырем основным направлениям.

Первое. Будет проведен республиканский литературный конкурс для молодых поэтов и писателей. Участниками конкурса смогут стать все желающие молодые казахстанцы, среди которых будут определены победители по пяти номинациям.

Второе. Используя возможности холдинга «НҰР-Медиа», планируется комплексная работа по продвижению творчества отечественных поэтов, писателей и драматургов. Для этого на ТК «Астана» будет запущен цикл передач, где представители творческой интеллигенции смогут рассказать о своих произведениях, донести до телезрителей свою точку зрения и обсудить основные мировые и отечественные тенденции в области литературы, искусства и кино.

Третье. Социальные сети стали серьезным инструментом по продвижению тех или иных ценностей. Для увеличения аудитории казахстанских писателей и популяризации их творчества среди молодежи будет открыт специальный YouTube-канал. Здесь представители интеллигенции в доступной и современной форме смогут доносить свои мысли до пользователей, а сама интернет-площадка будет наполнена воспитательным контентом.

Четвертое. На базе коворкинг-центров, открываемых по всей стране в рамках партийного проекта «Библиотеки Казахстана», будут организованы клубы писателей. На площадках представители творческой интеллигенции смогут встречаться с молодежью, разными категориями населения, обсуждать книги и современные мировые литературные тенденции.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» отметил, что меморандум позволит создать дополнительные механизмы для культурного развития страны, о чем неоднократно говорил Глава государства. Он также подчеркнул, что это лишь начало системной работы, после ее первых результатов необходимо будет еще раз «сверить часы» и обсудить новые конкретные проекты.





