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    Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

    4 Июня 2021, 22:28

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев в завершение своего официального визита в Узбекистан встретился с Президентом Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Узбекистана с удовлетворением отметил нынешний высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутый благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.

    Спикер Сената Казахстана информировал Шавката Мирзиёева о проводимой совместной с коллегами из Олий Мажлиса работе по укреплению двустороннего межпарламентского взаимодействия.

    Маулен Ашимбаев отметил, что высокую планку сотрудничества, установленную президентами двух стран, важно поддерживать и продвигать по линии парламентов Казахстана и Узбекистана. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаев также продолжает уделять приоритетное внимание укреплению казахстанско-узбекских отношений, подчеркнул спикер Сената. Он рассказал, что межпарламентское сотрудничество двух стран активно развивается и по всем его аспектам достигнуто полное взаимопонимание.

    Спикер Сената выразил уверенность, что будущее и Казахстана, и Узбекистана во многом зависит от уровня сотрудничества между нашими странами, а добрососедские, конструктивные и взаимовыгодные отношения – залог процветания наших государств.

    «Тесные, всесторонние и доверительные отношения между нашими государствами полностью отвечают национальным интересам обеих стран. Фундаментом этого сотрудничества является установившийся доверительный и продуктивный диалог на уровне глав государств. Сенат Парламента Казахстана совместно со своими узбекскими коллегами будет делать все необходимое для укрепления нашего межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном», - заверил Маулен Ашимбаев.

    Стороны также обсудили перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей, взаимодействия на международной арене и ряд других вопросов.

    Напомним, Председатель Сената Парламента РК находится с официальным визитом в Узбекистане, в ходе которого проведены двусторонние встречи со спикерами верхней и нижней палат Олий Мажлиса РУ Танзилой Нарбаевой и Нурдинжоном Исмоиловым.

    По итогам визита подписаны «Дорожная карта сотрудничества сенатов Казахстана и Узбекистана на 2021-2022 годы» и «Меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Институтом парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Сенат Узбекистан
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