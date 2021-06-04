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Маулен Ашимбаев встретился с председателем Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
4 Июня 2021, 15:56
Маулен Ашимбаев встретился с председателем Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках официального визита в Узбекистан спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем Законодательной Палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Стороны обсудили потенциал содействия парламентариев усилению культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области туризма и цифровых технологий.

В ходе встречи поднимались вопросы, требующие к себе пристального внимания, в том числе и со стороны депутатов. Одним из таковых является использование трансграничных водных ресурсов.

«В настоящее время между нашими странами идет активное сотрудничество в вопросах использования водных ресурсов. Реализуется Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений. Большое значение для развития сотрудничества в этой сфере будет иметь завершение согласования и подписание межправительственного Соглашения о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

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Спикеры палат обсудили и межпарламентское сотрудничество на международной арене.

«Важным для нас представляется вопрос согласованного подхода и взаимной поддержке друг друга в международных организациях. Полагаю, что данный принцип может применяться как в рамках ОБСЕ, МПС, так и на других диалоговых площадках», - сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь спикер Законодательной Палаты Олий Мажлиса РУ Нурдинжон Исмоилов отметил, что доверительный и активный диалог по всем вопросам взаимодействия двух государств будет и впредь служить надежной основой поступательного развития двусторонних отношений.

Напомним, председатель Сената Парламента РК находится с официальным визитом в Узбекистане. Вчера по итогам встречи Маулена Ашимбаева с председателем Сената Олий Мажлиса РУ Танзилой Нарбаевой подписаны Дорожная карта сотрудничества на 2021-2022 годы и Меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Институтом парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан.


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