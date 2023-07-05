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    Маулен Ашимбаев встретился с председателем японской парламентской Лиги дружбы с Казахстаном

    5 Июля 2023, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с делегацией депутатов Парламента Японии во главе с председателем парламентской Лиги дружбы Японии с Казахстаном Тошиаки Эндо. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Приветствуя японских парламентариев, Маулен Ашимбаев отметил, что Япония является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Председатель Сената подчеркнул необходимость усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций, высоко оценив деятельность Парламентской лиги дружбы Японии с Казахстаном.

    В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по декарбонизации, цифровизации, добыче редких металлов, сельскому хозяйству и логистике.

    Кроме того, спикер Сената ознакомил коллег с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

    Отдельно акцентировал внимание парламентариев Маулен Ашимбаев на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил признательность японской стороне за поддержку и активное участие в религиозном форуме.

    Тошиаки Эндо отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации и подчеркнул важность всестороннего взаимодействия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Сенат Япония Маулен Ашимбаев
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