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    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса

    19 Июня 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаево, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентских связей двух стран.Это особенно важно, учитывая интенсивный и доверительный политический диалог на уровне Глав двух государств, отметил Председатель Палаты.

    «Наши страны – подлинные союзники и стратегические партнеры. Сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном основывается на прочных братских узах дружбы и добрососедства, многовековых исторических и культурных связях. Активно развивается взаимодействие по линии Комиссии по сотрудничеству между нашими Палатами. Это эффективная площадка для взаимного обмена опытом законотворческой работы и развития диалога по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Надеемся также на продолжение взаимодействия с узбекскими коллегами по проблеме Арала», – сказал Спикер Сената.

    Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения регионального сотрудничества.

    Кроме того, Маулен Ашимбаев поздравил коллегу с успешным проведением всенародного референдума и ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом Казахстана работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

    В свою очередь, Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева высоко оценила динамику политических преобразований, проводимых в Казахстане, и выразила уверенность в том, что совместная конструктивная работа парламентариев двух стран будет способствовать укреплению казахстанско-узбекского стратегического взаимодействия.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Сенат Маулен Ашимбаев
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