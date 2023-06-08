Маулен Ашимбаев встретился с председателем ПА ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем Парламенской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Об этом передает МИА «казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель палаты поблагодарил Маргарету Седерфельт за приезд в Казахстан по приглашению Сената и за участие в Международном форуме Астана, подчеркнув важную роль Парламентской Ассамблеи в решении ключевых задач безопасности и сотрудничества на глобальном уровне. Маулен Ашимбаев также выразил заинтересованность в развитии тесных связей с Риксдагом Швеции.

«В обеих палатах Парламента Казахстана действуют группы дружбы со Швецией. Приветствуем создание Ассоциации дружбы с парламентами Центральной Азии в шведском Парламенте. Считаем, что нам следует активизировать потенциал этих групп и укреплять многостороннее сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского союза», – сказал спикер Сената.

Председатель палаты подчеркнул, что Швеция является ключевым экономическим партнером Казахстана в Северной Европе и озвучил предложения по расширению сотрудничества в сфере науки и образования, а также добывающей промышленности, здравоохранении, информационно-коммуникационных технологиях, устойчивом развитии и энергетике.

Маулен Ашимбаев выразил признательность Маргарете Седерфельт за участие миссии ПА ОБСЕ в наблюдении за парламентскими выборами, прошедшими в Казахстане, а также ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных Главой государства.

Председатель ПА ОБСЕ положительно оценила динамику политических преобразований, осуществляемых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева и выразила готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, собеседники обсудили основные вопросы повестки предстоящего Международного форума Астана, включая изменение климата, продовольственный кризис и энергетическую безопасность.