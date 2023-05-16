Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с делегацией депутатов Парламента Бельгии во главе с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан» Тимом Ванденпутом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Приветствуя бельгийских парламентариев, Маулен Ашимбаев отметил, что Бельгия является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Председатель Сената подчеркнул необходимость усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

«Мы заинтересованы в динамичном развитии межпарламентских отношений. Группы дружбы успешно действуют в парламентах обеих стран. Они являются важным механизмом развития нашего сотрудничества. Казахстанские депутаты также заинтересованы во взаимодействии с бельгийскими коллегами на площадках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского Союза», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подробно проинформировал бельгийских коллег о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. Кроме того, стороны также обсудили широкий спектр международной и региональной повестки.

Тим Ванденпут отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации, а также сотрудничество нашей страны с международными организациями. Парламентарий выразил заинтересованность Бельгии в развитии инвестиционных и транспортно-логистических проектов, а также в усилении межпарламентского взаимодействия.



