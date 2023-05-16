Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан»

    16 Мая 2023, 13:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с делегацией депутатов Парламента Бельгии во главе с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан» Тимом Ванденпутом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Приветствуя бельгийских парламентариев, Маулен Ашимбаев отметил, что Бельгия является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Председатель Сената подчеркнул необходимость усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций.

    «Мы заинтересованы в динамичном развитии межпарламентских отношений. Группы дружбы успешно действуют в парламентах обеих стран. Они являются важным механизмом развития нашего сотрудничества. Казахстанские депутаты также заинтересованы во взаимодействии с бельгийскими коллегами на площадках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского Союза», – отметил Маулен Ашимбаев.

    Председатель Сената также подробно проинформировал бельгийских коллег о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. Кроме того, стороны также обсудили широкий спектр международной и региональной повестки.

    Тим Ванденпут отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации, а также сотрудничество нашей страны с международными организациями. Парламентарий выразил заинтересованность Бельгии в развитии инвестиционных и транспортно-логистических проектов, а также в усилении межпарламентского взаимодействия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Сенат Бельгия Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий институт инжиниринга в Актау примет первых студентов
    40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
    В МИД Казахстана прошла встреча с заместителем Генерального секретаря ООН
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
    Новости партнеров