Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Маулен Ашимбаев встретился с Патриархом Кириллом

    26 Ноября 2021, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе своей рабочей поездки в Москву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Председатель Сената передал Главе Русской Православной Церкви приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

    Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы высоко ценят вклад Святейшего Патриарха Кирилла в продвижение моральных, нравственных ценностей в современном мире, в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление мира и согласия между народами.

    На встрече были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

    «За 18 лет состоялось шесть Съездов и казахстанский межрелигиозный форум стал представительной и признанной диалоговой площадкой. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Московскому Патриархату за постоянную и активную поддержку этой инициативы Казахстана», - сказал спикер Сената.

    По словам Маулена Ашимбаева, тематика предстоящего Форума определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Спикер Сената подчеркнул, что в новых условиях важно объединить усилия для поиска ответов на вызовы современного мира.

    В ходе беседе стороны также отметили традиционно высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Россией.

    «Огромный вклад в развитие отношений между двумя странами внес и вносит Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает эту политику и уделяет большое внимание дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами. Сенат Парламента Казахстана, со своей стороны, делает все необходимое для дальнейшего развития казахстанско-российских отношений, включая правовое обеспечение договорённостей, достигнутых руководителями наших стран», - отметил спикер Сената.

    В свою очередь, Патриарх Кирилл выразил признательность Главе государства и с благодарностью принял приглашение принять участие в работе Съезда.

    Глава РПЦ высоко оценил усилия усилия Казахстана по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Патриарх Кирилл особо отметил выдающуюся роль Первого Президента Казахстана - Елбасы в укреплении Независимости страны и формировании эффективной модели мира и согласия. Он также отметил большой вклад Главы государства в сохранение преемственности этой политики и дальнейшее укрепление общественного согласия в стране на современном этапе. Предстоятель РПЦ также подчеркнул высокий уровень взаимоотношений Казахстана и России. Он выразил уверенность в том, что духовные лидеры должны делать все возможное, чтобы союзническое партнёрство наших стран укреплялось и развивалось в предстоящий период.

    В завершении встречи спикер Сената отметил, что в целом, инициативы Казахстана в сфере межконфессионального диалога тесно коррелируются с деятельностью Русской Православной Церкви. В связи с этим Маулен Ашимбаев выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству по продвижению межрелигиозного диалога и согласия на международном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Сенат Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви
    Аварийные водохранилища создают угрозу для 15 тысяч человек - депутат Ольга Булавкина
    Лишь 10% сахара производится из отечественного сырья - сенатор Али Бектаев
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы