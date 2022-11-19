Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ

19 Ноября 2022, 23:07

19 Ноября 2022, 23:07

Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поблагодарил парламентариев за участие в наблюдении за внеочередными выборами Президента Казахстана. Председатель Сената отметил, что наша страна уделяет большое значение участию международных наблюдателей на выборах. Для объективного мониторинга созданы все необходимые условия.

Спикер Сената отметил, что в стране предприняты все необходимые меры для проведения выборов в полном соответствии с законодательством Казахстана и международными стандартами в области организации и проведения выборов. Для всех кандидатов созданы равные условия для проведения предвыборной агитации.

Маулен Ашимбаев также ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ. Подробно обсуждены принятые недавно конституционные законы, направленные на укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами.

«Уверены, что принятые конституционные законы внесут свой вклад в формирование новой политической модели, соответствующей запросам и интересам наших граждан. Также новые нормы будут способствовать укреплению доверия граждан к государственным и политическим институтам. Надеемся, что предстоящие выборы Президента страны позволят объединить казахстанцев вокруг идей демократической трансформации и реформ», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, координатор миссии наблюдателей МПА СНГ Дилрабо Мансури отметила высокий уровень выборного процесса в соответствии с общепринятыми демократическими стандартами. Парламентарии МПА СНГ поблагодарили сенаторов за многолетнее взаимодействие и выразили надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.