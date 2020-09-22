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    Маулен Ашимбаев встретился с Митрополитом Астанайским и Казахстанским

    22 Сентября 2020, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречу с Главой русской православной церкви в Казахстане, Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев отметил, что православной церковью в Казахстане проводится большая работа по духовному развитию общества.

    Председатель Сената напомнил, что в этом году православная церковь Казахстана празднует 25-летие возвращения Вознесенского кафедрального собора, который является шедевром деревянного зодчества, известным всему православному миру. Собор является памятником истории и культуры, включён в список сакральных мест Казахстана и представляет собой одну из ярких достопримечательностей Алматы.

    Состоялся обмен мнениями касательно реализации итогов прошедших съездов лидеров мировых и традиционных религий, а также обсуждены вопросы дальнейшего продвижения идей межконфессионального согласия в нашей стране.

    Спикер Сената отметил необходимость продолжения конструктивного сотрудничества по укреплению мира и диалога между различными религиозными организациями в Казахстане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Религия Сенат
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