Маулен Ашимбаев встретился с Маршалом Сената Польши
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Маршалом Сената Республики Польши Томашом Гродзким, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Стороны отметили, что на уровне высшего руководства двух государств выстроен доверительный диалог и его важно поддерживать и продвигать также и по линии Парламентов Казахстана и Польши.
« Сенат Казахстана заинтересован в углублении межпарламентского сотрудничества с Сенатом Польши. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству с Польшей. В польском Парламенте действует группа дружбы с Казахстаном. В предстоящий период мы могли бы организовать совместные мероприятия в разных форматах . Уверен, что это привнесет новую динамику нашему двустороннему взаимодействию «, - сказал Маулен Ашимбаев.
Во время беседы Спикер Палаты рассказал и о текущей деятельности Сената Парламента Казахстана, в частности о законодательной работе, направленной на реализацию политических реформ Главы государства.
«Приоритетом нашей Палаты является качественное законодательное обеспечение модернизационной повестки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Прежде всего, речь идет о дальнейшей демократизации политической системы, обеспечении ее открытости, повышении политической конкуренции, создании необходимых условий для реализации прав граждан. В рамках этих направлений мы уже приняли значимый пакет законов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Собеседники отметили важность содействия парламентариев укреплению двусторонних отношений по линии торгово-экономического сотрудничества, а также в таких перспективных сферах, как агропромышленный комплекс, транспорт, логистика, фармацевтика, строительство, машиностроение, туризм и другие.
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