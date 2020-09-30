Маулен Ашимбаев встретился с Главным раввином Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял Главного раввина Казахстана Ешая Когена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметил, что иудейское духовенство выступает важным партнером государства в обеспечении мира и межконфессионального согласия в Казахстане, играет значимую роль в развитии культуры и духовной жизни в стране.

Маулен Ашимбаев поздравил Главного раввина и еврейскую общину Казахстана со светлым праздником Суккот. Председатель Сената отметил, что этот древний праздник укрепляет веру, единство и имеет глубокий нравственный смысл.

Состоялся обмен мнениями касательно реализации итогов прошедших Съездов лидеров мировых и традиционных религий, обсуждены и вопросы дальнейшего продвижения межрелигиозного диалога.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий получил международное признание и стал важным элементом глобального межцивилизационного диалога.







