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    Маулен Ашимбаев встретился с Главным раввином Казахстана

    30 Сентября 2020, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял Главного раввина Казахстана Ешая Когена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената отметил, что иудейское духовенство выступает важным партнером государства в обеспечении мира и межконфессионального согласия в Казахстане, играет значимую роль в развитии культуры и духовной жизни в стране.

    Маулен Ашимбаев поздравил Главного раввина и еврейскую общину Казахстана со светлым праздником Суккот. Председатель Сената отметил, что этот древний праздник укрепляет веру, единство и имеет глубокий нравственный смысл.

    Состоялся обмен мнениями касательно реализации итогов прошедших Съездов лидеров мировых и традиционных религий, обсуждены и вопросы дальнейшего продвижения межрелигиозного диалога.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий получил международное признание и стал важным элементом глобального межцивилизационного диалога.



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    Религия Сенат Общество
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