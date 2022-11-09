Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    9 Ноября 2022, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельcаламом. Стороны обсудили направления дальнейшего взаимодействия по продвижению глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога, передае МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Спикер Сената выразил признательность Мухаммеду Абдельcаламу за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в сентябре этого года, и отметил большой вклад Совета старейшин в сохранение мира, единства и религиозной толерантности на международной арене.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул, чтоСовет вносит весомый вклад в укрепление мира в мусульманском сообществе и ведёт большую работу по противодействию религиозному экстремизму, укреплению традиционных исламских ценностей.

    Спикер Сената в ходе встречи отметил, что сегодня в Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В документе будут изложены конкретные шаги и этапы дальнейшего развития Съезда.

    В свою очередь, Мухаммед Абдельcалам отметил авторитет и высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога в мире.

    Мусульманский совет старейшин является независимой международной организацией, деятельность которой направлена на укрепление мира в мусульманских общинах, снижение религиозной напряженности и содействие толерантности.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО