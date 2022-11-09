Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельcаламом. Стороны обсудили направления дальнейшего взаимодействия по продвижению глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога, передае МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената выразил признательность Мухаммеду Абдельcаламу за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в сентябре этого года, и отметил большой вклад Совета старейшин в сохранение мира, единства и религиозной толерантности на международной арене.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, чтоСовет вносит весомый вклад в укрепление мира в мусульманском сообществе и ведёт большую работу по противодействию религиозному экстремизму, укреплению традиционных исламских ценностей.

Спикер Сената в ходе встречи отметил, что сегодня в Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В документе будут изложены конкретные шаги и этапы дальнейшего развития Съезда.

В свою очередь, Мухаммед Абдельcалам отметил авторитет и высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога в мире.

Мусульманский совет старейшин является независимой международной организацией, деятельность которой направлена на укрепление мира в мусульманских общинах, снижение религиозной напряженности и содействие толерантности.

Фото: senate.parlam.kz