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    Маулен Ашимбаев встретился с гендиректором «Тенгизшевройл»

    4 Июля 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Кевином Лайоном, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы нефтяной отрасли и план работы компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Собеседники обсудили вопросы внедрения в производство передовых технологий, что особенно актуально в контексте заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. А также в связи с проблемой дефицита воды, которую ранее на состоявшемся в начале июня этого года Международном форуме Астана Глава государства обозначил как один из главных вызовов современности.

    Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере газовых поставок, нацеленных на обеспечение внутренних потребностей страны.

    Кевин Лайн рассказал о планах компании на предстоящий период и выразил готовность к взаимодействию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сенат Нефть
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