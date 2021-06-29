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    Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики

    29 Июня 2021, 20:21

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что добрососедство, общие исторические корни, язык и культура на протяжении многих веков связывали казахский и кыргызский народы узами братства и дружбы. И в настоящее время Кыргызстан является одним из важных стратегических партнёров Казахстана. Спикер Сената подчеркнул, что парламентское взаимодействие является одним из факторов укрепления казахско-кыргызских отношений.

    Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества по линии межпарламентского, социально-культурного, торгово-экономического взаимодействия.

    «Мы знаем, что осенью текущего года в Кыргызстане состоятся выборы и будет сформирован новый состав Жогорку Кенеш. Считаю важным в дальнейшем активизировать наше сотрудничество по парламентской линии. Есть ряд вопросов, где Парламенты могли бы способствовать развитию взаимоотношений двух стран. В этой связи важно усиливать практическую отдачу от межпарламентской деятельности», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Кыргызстан
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